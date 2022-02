Les Lions sont entrés avec succès dans la poule D de la deuxième fenêtre des Éliminatoires mondiaux de basketball 2023 à la Dakar Arena. Ils ont battu l’Egypte 75-57 vendredi. Une victoire très décisive dans la course à la qualification pour les prochains Jeux Mondiaux.

Malgré un premier quart-temps serré (16-11), l’entraîneur adjoint des Lions Mamadou Guèye dit »Pa bi », qui a mené le Sénégal à ce match, a réussi à creuser l’écart dans le deuxième quart-temps et à ramener la bataille au milieu de terrain 37-26.

L’Egypte a gagné 14 points, 17 points au troisième quart, mais les Lions ont repris le contrôle dans les phases finales du match, seulement pour que l’Egypte claque 24-14. A la fin du temps réglementaire, le score était de 75-57.

Le Sénégal affrontera samedi la République démocratique du Congo, qui a battu le Kenya 66-56.

Le Sénégal tentera de combler le vide dans cette compétition, en espérant faire partie des trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D, qui se qualifieront pour les éliminatoires prévues en août 2022. Deux tours et se joueront dans les groupes E et F. Les deux premiers et le meilleur troisième de ces deux groupes remporteront cinq billets pour représenter l’Afrique à la Coupe du monde 2023 co-organisée par le Japon, les Philippines et l’Indonésie.