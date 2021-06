Basket ball: Le lycée Amary Ndack Seck parraine Maodo Malick Mbaye (Dg Anamo) et l’international Fatou Diagne

Maodo Malick Mbaye Dg Anamo choisi comme parrain de club de basket-ball du lycée Amary Ndack Seck n’a pas manqué de donner de prodigieux conseils à l’endroit des futurs (e) stars Thiessois de la balle orange.

Étant membre de la FSB ( fédération sénégalaise de basket ball) , adoublé de président du club Don bosco, il s’estime heureux de ce parrainage dans une discipline qui est la sienne.

Maodo Malick Mbaye n’a pas manqué de rappeler à ces jeunes basketteurs le sacerdoce qu’ils ont de devoir être des leaders sur le terrain mais aussi et surtout des élèves studieux avec d’excellents résultats à l’école.

Il est convaincu que cette prouesse ne se réalisera qu’à travers ces valeurs que sont : le leadership, le respect , la volonté et la confiance en soi.

Abondant dans le même sens, la marraine Fatou Diagne internationale de Basket qui évolue à indianapolis aux Usa une fiére Thiessoise , est revenu sur son parcours en exemple aux jeunes.

Elle reste convaincue qu’il n’y a pas de secret , seul le travail paye , la détermination et le respect l’ont accompagné durant toute sa carrière, et elle conseille à ces jeunes futurs pro d’en faire de même pour avoir une brillante et belle carrière.

Ensemble ils promettent de venir en aide du mieux qu’ils peuvent au club de basket de l’ANS pour en faire ressortir de futurs champions Thiessois de la balle orange.