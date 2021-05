BARTHÉLÉMY DIAS OFFICIALISE SA CANDIDATURE À LA MAIRIE DE DAKAR

Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur a fait face à la presse, hier pour déclarer sa candidature à la mairie de Dakar. C’est officiel, Barthélémy Dias battra campagne pour la conquête de la capitale sénégalaise lors des prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022,

« Je serai candidat à la mairie de Dakar. Macky Sall ne m’en empêchera pas. Je ne suis pas avec Macky Sall et je ne serai jamais avec lui mais, je serai candidat pour la mairie de Dakar », a-t-il affirmé.

À la question de savoir s’il va faire partie la coalition annoncée par l’opposition, il rétorque : « Il faut que l’opposition se décide à se mettre ensemble. Pour se battre, on n’a pas besoin de faire des réunions ».

Diaz fils de dire qu’ il a toujours été contre ce dialogue national et on est en train de lui donner raison car, souligne-t-il, cela « ne sert à rien ». D’après lui, l’opposition sénégalaise perd du temps à chercher à s’organiser. « Les Sénégalais attendent un pouvoir qui dirige et une opposition qui s’oppose. Tout le reste relève de la littérature », dixit-il.