Le maire de Dakar Barthelemy Diaz n’envisage pas de reculer sur le recrutement de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré malgré «les menaces» du chef de l’Etat Macky Sall. Mieux, menace de porter le combat devant l’organisation internationale du travail pour faire cesser le harcèlement et la discrimination dont ces derniers feraient l’objet.

«Guy Marius Sagna et le Capitaine Touré sont membre du cabinet et il resteront membre du cabinet», a précisé Barthélémy Diaz. Sur un ton plus ferme le maire de Dakar a ajouté a ajouté qu’il fera tout le nécessaire pour que le Capitaine et Guy Marius Sagna perçoivent convenablement leurs salaires même si l’Etat tente de les bloquer au niveau du trésor.

Estimant qu’il n’a pas de leçon a recevoir du chef de l’Etat qui serait le premier à violer les lois sur le recrutement nomment un «directeur de cabinet qui n’a aucun diplôme», Barth promet de porter le combat devant les juridictions internationales pour stopper le harcèlement et la discrimination que l’Etat tente d’exercer sur Guy Marius Sagna et le Capitaine Touré. «Les conseillers juridiques de la mairie de Dakar vont saisir l’organisation internationale du travail pour faire cesser l’acharnent et le harcèlement dont Guy Marius et le Capitaine Touré font l’objet».

Igfm