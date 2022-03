L’Égypte tient sa revanche après sa défaite en finale DE la CAN. Sur sa pelouse pour cette manche aller des barrages de la Coupe du monde 2022, l’Égypte s’est imposée sur le score de 1-0.

L’unique but de ce match a été marqué à la 3e minute par Saliou Ciss contre son camp, après un gros travail de Mohamed Salah. Avec cette victoire sans encaisser de but, l’Égypte prend une option pour la qualification.

C’est la première défaite du Sénégal après 19 matches et la première de Aliou Cissé en éliminatoires (CAN et Mondial confondus).

Rendez vous mardi 29 mars prochain pour la 2e manche.