En finale de la Coupe d’Afrique des Nations il y a quelques semaines, le Sénégal et l’Egypte s’étaient départagés aux tirs au but. Alors qu’ils se retrouvent pour les barrages de la Coupe du monde 2022, la rencontre semble encore une fois indécise. Mais pour Claude Leroy, le Sénégal va se qualifier.

« Si vous me demandez à moi, ça sera plus un avantage affectif plutôt qu’un avantage psychologique. Moi je pense qu’ils sont meilleurs (les Lions du Sénégal), je pense qu’ils vont se qualifier. Ils ont aussi cette chance d’avoir un deuxième match au Sénégal, ce qui change beaucoup dans un stade flambant neuf et avec une dynamique formidable depuis cette CAN au Cameroun », a déclaré le « Sorcier Blanc » dans l’émission Talents d’Afrique de Canal +.

Le Sénégal et l’Egypte s’affronteront d’abord ce vendredi 25 mars au Caire, puis le 29 mars prochain à Dakar.