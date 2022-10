La 66e édition du ballon d’or s’est déroulée hier au théâtre du châtelet de Paris.

Et sans surprise c’est le KB9 du Réal Karim Benzema qui a remporté le Graal.

Mais ce qu’on retient surtout c’est la place historique de Sadio Mané en effet, le sénégalais a rejoint Georges Weah en étant le 2ème Africain à être sur le podium du ballon d’or. L’attaquant du Bayern Munich s’est illustré encore une fois hier 2e sur le podium et a aussi remporté le prix Socrates pour ses actions humanitaires dans son Bambali natal mais au Sénégal de manière générale à noter que cette nouvelle récompense est réservée aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, baptisée « Prix Socrates » en hommage à cette figure du football brésilien, Mané en est le 1er lauréat.

Sadio Mané écrit encore une autre page dans l’histoire du football sénégalais.

Découvrez ci dessus

Le classement du Ballon d’Or 2022 :

1. Karim Benzema (FRA, 34 ans ; Real Madrid)

2. Sadio Mané (SEN, 30 ans ; Liverpool/Bayern Munich)

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31 ans ; Manchester City)

4. Robert Lewandowski (POL, 33 ans ; Bayern Munich/FC Barcelone)

5. Mohamed Salah (EGY, 30 ans ; Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA, 23 ans ; Paris-SG)

7. Thibaut Courtois (BEL, 30 ans ; Real Madrid)

8. Vinicius Jr (BRÉ, 22 ans ; Real Madrid)

9. Luka Modric (CRO, 36 ans ; Real Madrid)

10. Erling Haaland (NOR, 22 ans ; Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (CDS, 30 ans ; Tottenham)

12. Riyad Mahrez (ALG, 31 ans ; Manchester City)

13. Sébastien Haller (CIV, 28 ans ; Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (POR, 23 ans ; AC Milan)

14. Fabinho (BRÉ, 28 ans ; Liverpool)

16. Virgil van Dijk (HOL, 31 ans ; Liverpool)

17. Casemiro (BRÉ, 30 ans ; Real Madrid/Manchester United)

17. Dusan Vlahovic (SER, 22 ans ; Fiorentina/Juventus Turin)

17. Luis Diaz (COL, 25 ans ; Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (POR, 37 ans ; Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (ANG, 29 ans ; Tottenham)

22. Bernardo Silva (POR, 28 ans ; Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (ANG, 23 ans ; Liverpool)

22. Phil Foden (ANG, 22 ans ; Manchester City)

25. Darwin Nunez (URU, 23 ans ; Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (FRA, 24 ans ; RB Leipzig)

25. Joao Cancelo (POR, 28 ans ; Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (ALL, 29 ans ; Chelsea/Real Madrid)

25. Mike Maignan (FRA, 27 ans ; AC Milan)

25. Joshua Kimmich (ALL, 27 ans ; Bayern Munich)

Le palmarès complet de la cérémonie du 66e Ballon d’Or :

Ballon d’Or : Karim Benzema (France, Real Madrid)

Ballon d’Or féminin : Alexia Putellas (Espagne, FC Barcelone)

Trophée Yachine : Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

Trophée Kopa : Gavi (Espagne, FC Barcelone)

Prix Gerd Müller : Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich/FC Barcelone)

Prix Socrates : Sadio Mané (Sénégal, Liverpool/Bayern Munich)

Club de l’année : Manchester City (Angleterre)