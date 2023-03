Baisse du prix des loyers au Sénégal : les nouvelles mesures du gouvernement

Après moult tentatives pour réguler le secteur du loyer, le gouvernement du Sénégal, à l’issue d’un conseil présidentiel sur la vie chère, a pris de nouvelles mesures. En effet, celles-ci coïncident avec l’adoption ce mercredi, du projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale des loyers, des Baux à usage d’habitation, commission laquelle M. Momar Ndao président de l’association des consommateurs sénégalais dirige.

Ceci a été décidé en conseil des ministres ce mercredi à Sedhiou. Comme annoncé précédemment, les nouvelles mesures sur la baisse du prix du loyer sont entrés en vigueur ce 1er mars 2023.



Le ministère du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises a publié la liste des tarifs qui font office de barème suivant: Les locataires qui payaient entre 0 et 300.000 francs Cfa, auront une baisse de -15%, pour ceux qui sont dans l’intervalle de 301.000 francs à 500.000 francs -10% et -5% pour ceux qui paient plus de 500000 francs CFA.



Pour le chef de l’Etat, compte tenu de l’urgence et de l’impératif de réguler ce secteur qui interpelle une bonne partie de la population sénégalaise, il était opportun, à la place d’une loi qui pourrait prendre du temps, de prendre les décrets qu’il faut pour la baisse des prix du loyer de manière assez raisonnable.

Ci-dessous, le tableau récapitulatif des différents prix concernés.

