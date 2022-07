Après avoir initié des débats citoyens autour des questions de développement pour la jeunesse de Thiés, puis participé au renforcement des capacités des populations à travers l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Habib Kane a encore posé un acte fort marqué par une solidarité commune et un esprit de patriotisme.

Il a offert une tribune d’échanges aux candidats du Baccalauréat avec leurs professeurs de Philosophie , d’ Histoire et la Géographie pour discuter sur la nature des sujets au niveau des matières dominantes .

Plus de 2000 élèves des différents établissements ont bénéficié cette activité pédagogique qui fait partie des actions humanitaires de l’initiateur.

En effet, cette initiative de M. Kane et ses collaborateurs entre dans le cadre des activités du Réseau d’ Appui Thiés – Idy sur lesquelles les membres s’engagent pour vulgariser les politiques du gouvernement dans le Plan Sénégal Emergent. Profitant de l’occasion, M. Kane a encouragé davantage les candidats et promis de les accompagner en vue de cet examen d’envergure nationale.

Par ailleurs, il a orienté sa vision sur la formation professionnelle d’autant plus que pour lui, c’est un outil indispensable.

Toujours à l’égard des candidats qui ont très tôt occupé la grande salle du restaurant Sam’s Prestige, M. Diéne professeur de Philosophie au Lycée Malick Sy prodigue ses conseils et orientations aux potaches qui vont compétir après la tabaski pour obtenir le diplôme qui marque la fin du cycle secondaire et qui ouvre les portes de l’ enseignement supérieur et de la recherche.