BAC BLANC : L’auteur du sujet d’anglais sur l’homosexualité relevé de ses fonctions

Les sanctions sont tombées pour Ousmane Baldé, l’Enseignant auteur du sujet polémique sur l’homosexualité. Le Coordonnateur de la cellule d’anglais du centre régional de formation de personnels de l’éducation (crfpe ) de Rufisque , a été relevé de ses fonctions. C’est le Directeur de la communication du ministère de l’éducation nationale qui a fait cette révélation dans une interview accordée à iGFM, ce mardi.

Il faut noter que M. Baldé était tout de même sorti de sa réserve pour présenter ses excuses après le tollé suscité, surtout sur les réseaux sociaux parce qu’il a appelé « une erreur».

Cela, en dépit des excuses et des arguments pour prouver sa bonne foi. En outre, des mesures ont été prises par les autorités académiques à savoir :

Les sujets seront désormais soumis au directeur du Crfpe pour validation avant de les envoyer aux Inspecteurs d’académies.

Les épreuves en langues, à savoir : Anglais, Espagnol, Arabe et autres seront systématiquement traduites en français pour éviter de pareille situation.

L’inspection Académique de Rufisque a déjà bouclé son rapport sur cette affaire et va le transmettre au ministre Mamadou Talla. Ledit rapport indique qu’Ousmane Baldé a répondu à la demande d’explication qui lui a été servie et a reconnu qu’il a commis une faute et qu’il regrette très profondément la tournure des évènements.

Comme pour dire que toute erreur se paye cash.