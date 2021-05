BAC 2021 : L’examen pourrait être repoussé jusque aprés la fête de tabaski…

L’examen du bac sera reporté, et les épreuves pourraient se tenir après la fête de tabaski. Dans tous les cas, la date exacte de cet examen sera connue d’ici quelques heures , après une réunion entre le ministère de l’Éducation nationale et les acteurs.

Mais d’emblée, Saourou Sène Secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (SAEMS) n’est pas contre ce report.

« Nous considérons que ce serait une initiative très acceptable pour une école qui repris ses enseignements et apprentissages à partir de janvier, parce que les mois d’octobre et de novembre étaient pour les révisions ; donc, le programme a démarré en janvier. Pour logique, si l’on tient les examens au mois de juillet, on aura étudié pendant 6 mois, alors que l’année normale, c’est 9 mois. Nous avions même prévu de saisir le ministre sur la question, parce que mes camarades m’ont interpellé sur cela. Si l’information est plausible, le SAEMS sera favorable à l’idée d’un report des examens du baccalauréat », a fait savoir M. Sène.

Les élèves aussi depuis quelques jours partagent une pétition sur les réseaux sociaux, pour reporter le baccalauréat « repousse mon bac , ne sacrifie pas mon avenir » . La date initiale était retenue le 1er du mois de juillet.