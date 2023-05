Babacar Touré pique une crise et évacue aux urgences de l’hôpital Principal

Le journaliste – Directeur de publication du site « Kewoulo » a été évacué, hier soir, aux Urgences de l’hôpital Principal de Dakar.

C’est après avoir piqué une crise que Babacar Touré a été acheminé au moment où il passe la sixième nuit de retour de parquet au commissariat central de Dakar. L’ information a été donnée par Me Khoureychi Ba qui informe que le journaliste a été conduit au Pavillon spécial après avoir piqué une crise.

Babacar Touré, par ailleurs, Directeur dudit site a été arrêté suite à une plainte de Frederick Napel qui poursuit le journaliste pour outrage et injures publics, diffusion de fausses nouvelles, faux et usages de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation.

