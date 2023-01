Babacar Diop, le maire de Thiès annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal

Thiès, Sénégal – Le maire de Thiès, candidat à l’élection présidentielle de 2024, a annoncé sa candidature lors de la clôture du premier congrès de son parti « Forces démocratiques du Sénégal (FDS) les Guelwaars ». Il a déclaré être prêt à conduire le Sénégal vers un avenir meilleur, axé sur une « vraie démocratie » qui permettra au peuple d’avoir le pouvoir et de décider de son propre destin.

Lors de son discours, il a souligné son engagement en faveur de l’indépendance réelle de l’Afrique et de la dignité de son peuple, notamment les pauvres, les ouvriers, les jeunes et les femmes. Il a déclaré que son programme politique était une option préférentielle pour réaliser cet objectif.

L’enseignant en philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est convaincu que son ambition pour un Sénégal nouveau peut être réalisée grâce à son engagement en faveur d’une véritable démocratie et d’une indépendance totale pour l’Afrique.

Cette annonce de candidature a suscité un vif intérêt parmi les citoyens sénégalais, qui espèrent voir un changement significatif dans les politiques publiques en faveur du peuple. Les électeurs attendent avec impatience de voir comment le maire de Thiès entend mettre en œuvre ses promesses de campagne et de défendre les intérêts de la population.

La course à l’élection présidentielle de 2024 s’annonce passionnante et les Sénégalais seront attentifs aux développements futurs et aux programmes politiques des différents candidats.

