Aymérou Gningue : « Pourquoi mon épouse a porté plainte contre Cissé Lô… »

L’épouse du député et président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby), Aymerou Gningue, a servi une sommation interpellative à Moustapha Cissé Lô qui l’accuse, dans ses enregistrements sonores, d’avoir bénéficié de 40 tonnes des semences.

« Moustapha Cissé Lô a cité mon épouse dans une affaire de détournement d’arachide, en disant qu’elle aurait bénéficié de 40 tonnes de graines », a confié le député contacté par Seneweb.

Et d’ajouter : « C’est elle-même qui a déposé la plainte, mais je suis solidaire avec elle, pour sommer Moustapha Cissé Lô d’apporter des preuves de ses allégations. »

Parce que, détaille-t-il, « mon épouse est vivante, moi aussi je suis vivant et les services de l’agriculture sont là. Il faut donc que ça soit clair devant tout le monde. Ce qu’il a fait, c’est de la diffamation ».

Aymérou Gningue dit mettre au défi son collègue député Moustapha Cissé Lô, devant le Sénégal entier, « de montrer quelque preuve qui prouve que son épouse a bénéficié de ces semences ».