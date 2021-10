Avortement médicalisé: La ligue des imams a tranché et…

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) n’entend pas tracer la voie à l’interruption volontaire de grossesse. Ainsi, après consultation des parties prenantes intéressées par cette question, la Lips a déclaré dans un communiqué du 23 octobre 2021 « s’opposer formellement à toute légalisation de l’interruption volontaire de grossesse au Sénégal, humblement qualifiée ”d’avortement médicalisé ”.

Les imams pensent surtout que l’argument du viol et de l’inceste n’est qu’une « stratégie d’étape et que l’objectif in fine est de légaliser sans restriction l’IVG, comme vient de le faire un pays de la sous-région ».

Et pour ne pas laisser une brèche aux pro-avortements, la ligue « demande la mise en application des textes qui punissent de manière sévère les auteurs de viol et d’inceste et appelle à une prise en charge adéquate des victimes ».

La ligue des imams appelle le peuple à renforcer la protection des femmes, particulièrement les plus jeunes contre ‘’la permissivité et les comportements sexuels déviants’’. Elle demande également aux autorités de rapporter la ratification du Protocole de Maputo ou à exprimer de sérieuses réserves sur certaines questions qui vont à l’encontre de la réalité socioculturelle du pays. Mais surtout à veiller aux profils de ceux qui représentent le Sénégal dans les rencontres internationales.