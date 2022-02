Les aviculteurs du Sénégal disent niet a l’augmentation du prix de l’aliment; en sit-in ce matin, les acteurs de ce secteur haussent le ton et disent non a l’augmentation du prix de l’aliment qui a vu une hausse de 1400fcfa. A en croire Ismaila Sow président du conseil national de la maison des éleveurs, le prix du sac d’aliment a connu deux augmentations en moins d’une année, en 2021 déjà on y avait rajouté 1500fcfa.

Cette augmentation pourrait se répercuter plus tard sur le prix de la volaille raison pour laquelle les aviculteurs alertent notamment avec l’approche du mois de ramadan la conséquence immédiate peut être le manque de poulet pour la fête de korité.

De plus disent-ils ces augmentations, a la longue pourraient impacter le secteur avicole et c’est prés de 60.000 travailleurs qui évoluent dans le domaine. Ils interpellent l’état et les acteurs concertés a la discussion pour que chacun puisse tirer meilleure partie.