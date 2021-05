AVIATION : Air Sénégal va desservir Washington et New York par vol direct

Bonne Nouvelle, la compagnie nationale Air Sénégal annonce qu’elle va desservir Washington et New York (Etats-Unis) avec des vols directs réguliers à partir du 2 septembre prochain, à raison de deux fréquences par semaine.

Dans un communiqué transmis vendredi à l’APS, la compagnie nationale sénégalaise précise que cette liaison sera assurée au moyen d’un Airbus A330 néo, « d’une capacité de 290 passagers, dont 32 sièges en business, 21 en premium et 237 places en classe économique ».

« Les horaires des vols faciliteront également les correspondances pour Ziguinchor, Cap-Skirring, Banjul, Conakry, Praia, Abidjan, Nouakchott, Bamako, Cotonou, Douala, Libreville, Casablanca », ajoute le communiqué.

Les tarifs proposés par la compagnie nationale se veulent « attractifs », sans compter que « les passagers pourront profiter d’une franchise bagage de 46 kg (deux pièces) et bénéficier du programme de fidélité (Teranga) ».

Selon le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane, la nouvelle liaison « s’inscrit dans l’expansion stratégique » du réseau intercontinental de la compagnie nationale sénégalaise.

« En plus, les Etats-Unis restent un marché hautement prioritaire pour notre diaspora bien représentée dans la zone’’, ajoute M. Kane dans des propos cités par le communiqué.

« Par ce vol, ajoute-t-il, Air Sénégal rendra les USA encore plus accessibles, et donc une meilleure connectivité renforcera les liens économiques et socio-culturels solides entre les USA et le Sénégal ».