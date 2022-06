« Day mbam mbamlou, dinaniou laobe laobe wou si kawam »

Le ministre de l’économie numérique, par ailleurs vice président du Parti Rewmi, Yankhoba Diatara a annoncé la mise en place de la Plateforme d’Action et de Sauvegarde de la République (PARÉ) ce vendredi 10 juin 2022 à l’occasion de la conférence qu’il a organisée pour se prononcer sur l’actualité nationale.

Cette plateforme qui regroupe des jeunes des formations en alliance dans la mouvance présidentielle, se veut le bouclier de feu pour protéger les leaders, mais également et surtout apporter la contradiction pour ne pas dire la réplique à l’opposition.

Elle est composée de plus de 50 jeunes leaders politique sous la direction, en collaboration et toute harmonie avec Yankhoba Diatara.

» Ousmane Sonko se comporte en âne, nous nous comporterons en laobés… »

Évoquant la situation politique nationale, le ministre Yankhoba et ses collaborateurs ont surtout mis le curseur sur les propos des acteurs de l’opposition en général, et sur le chef de file de Pastef en particulier.

Pour Diatara, Ousmane Sonko ne peut pas être une référence pour la jeunesse sénégalaise car son.nom n’est lié à aucune réalisation dans la construction du pays. « Au contraire, à prés de 30 ans d’engagement politique, c’est avec lui qu’on a vu un candidat présidentiel être accusé de viol.. c’est l’acteur politique le plus impoli et le plus indiscipliné que l’arène politique ait jamais connu. Puisqu’il se comporte en bourrique, nous nous comporterons en laobés » a dézingué le ministre.



Toujours dans ce registre, Diatara note qu’il ne sera plus accepté à Sonko d’être irrespectueux envers les ainés, en l’occurrence leurs leaders. Mieux, il ne lui sera pas non plus laisse le loisir d’embarquer la jeunesse dans ses propos irresponsables et irrespectueux dans un pays où on choye les plus âgés.

Revenant sur les événements de mars 2021, Yankhoba Diatara réitèré son accusation contre le leader de Pastef. » Sonko est le seul leader politique qui aspire à être président et qui a les mains entachées de sang. Il est le seul et unique responsable de la mort des 14 jeunes qu’il avait conviés à un mortal kombat pour un acte qu’il a délibérément commis » a martelé le poulain de Idrissa Seck.



Non sans insister également que les actes posés par Sonko ne peuvent restés impunis. Pire, pour le viol, le rewmiste prononce un verdict fatal. » Sonko doit être circonci à nouveau. Mais cette fois , on devra tout couper pour qu’il arrête une bonne fois pour toutes car la liste de ses victimes s’allonge » a guillotiné le ministre.

La nouvelle plate-forme mise en.place a aussi pointé en direction des réalisations du Chef de l’Etat qu’elle propose en modèle à la jeunesse. Elle a aussi salué la diplomatie sénégalaise portée par ma vision et le leadership du Président Macky Sall en particulier ses prises de position et ses médiations dans les différentes crises qui secouent le monde.