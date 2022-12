Autonomisation des femmes: Solidarité Active impulse JAAPPAL MA JAAP à BEYDI NDIAYE

Dans le cadre du projet Jàppal Mà Jàpp financé par l’Union Européenne, Solidarité Active en collaboration avec PAAFS et FAADEV avait organisé le jeudi 08 décembre 2022 un Fora Communautaire à baity Ndiaye dans la commune de Taiba Ndiaye.

Cette manifestation a eu lieu pendant les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles qui se déroulent du 25 novembre au 10 décembre 2022.

Et, ce fora a permis aux femmes et jeunes filles de Taiba Ndiaye de faire un plaidoyer fort devant les autorités religieuses et coutumières : les imams, le Maire de Taiba Ndiaye, Assane Ndiaye les chefs de village de ndomor, Beity Ndiaye et Ndallo pour l’autonomisation économique et sociale des femmes grâce à leur accès à la terre et le maintien des filles à l’école.