Le coordonnateur communal de Benno Bokk Yakaar à Khombole, Mamadou Lamine Gueye, a initié une importante session de formation à l’intention des femmes de la localité dans les filières: savonnerie, charbon et transformation des fruits et légumes. Une séance de renforcement des capacités s’est déroulée du 03 au 04 juin 2022, au siège de BBY. L’objectif est de renforcer l’inclusion sociale, optimiser le potentiel des femmes de Khombole et ses environs.

150 femmes issues des groupements féminins de la commune de khombole et les villages environnants de l’arrondissement de Thiènaba, ont bouclé une session de formation initiée par le maire Mamadou Lamine Gueye. Cela entre dans le cadre de sa politique sociale et d’autonomisation des femmes.

En effet, le responsable de la mouvance présidentielle a initié cette formation pour mieux outiller les femmes sur la transformation des fruits et légumes, mais également la fabrication de savon et de charbon. « Le Maire Mamadou Lamine Gueye a prévu de construire des abris pour ces femmes afin que ces équipements puissent être installés », a renseigné Serigne Mbacké Hann qui parlait au nom du coordonnateur communal de BBY.

Parlant du dispositif d’accompagnement dans le cadre des activités génératrices de revenus, il souligne : « ici à khombole, le programme d’urgence pour le développement communautaire (Pudc) avait financé et appuyé des groupements de femmes pour les doter en équipements de transformation »‘, a – t – il ajouté.

Khady Thioune, participante et par ailleurs conseillère municipale, a remercié le geste de Mamadou Lamine Gueye, avant de juger utiles ses actions sociales envers les populations. Conscient du rôle de cette importante frange de la population dans le développement, Mamadou Lamine Gueye dit considérer l’autonomisation des femmes comme une priorité!

En outre, les femmes bénéficiaires de la formation, ont décidé de vulgariser cette expérience et de multiplier cette session auprès des autres villages.

Pour ce faire, elles ont sollicité encore le responsable de la mouvance présidentielle dans la commune de khombole, Mamadou Lamine Gueye dans le cadre de la pérennisation de cette initiative et un accompagnement pour la mise en place des circuits de vente de leurs produits.

A l’occasion, il a procédé à la remise d’allocations aux populations. 200.000 francs Cfa aux étudiants de l’ Ugb, 500.000 francs Cfa pour une assistance médicale aux élèves de l’école1 de khombole, sollicitée par la promotion 66 – 67 qui forme une association. 250.000 francs Cfa à l’ Asc khombole et 250.000 francs Cfa à la troupe théâtrale de la commune.

Malick Sarr Gueye