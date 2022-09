Les militants et sympathisants du coordonnateur de la grande coalition Benno Bokk Yakaar de Khombole, Mamadou Lamine Gueye, ont tenu un point de presse dimanche 4 septembre 2022, aux HLMS.

Après la victoire incontestable de Bby lors des élections législatives à Khombole, les militants, partisans et sympathisants de Mamadou Lamine Gueye réaffirment leur ancrage dans la mouvance présidentielle et demandent plus de responsabilités politiques pour leur mentor. 《Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel au Chef de l’État, le Président Macky Sall, pour qu’il accompagne et soutienne M.Mamadou Lamine Gueye en lui octroyant plus de responsabilités 》, lance Abdoulaye Thiaw porte-parole du jour.

Il poursuit : 《Ceci contribuera à renforcer la coalition BBY à Khombole sans nul doute, car étant un souhait de toute la population qui a bon espoir 》.Gallo Gueye, représentant des jeunes et Madame Aissatou Diop, présidente du Réseau des Femmes pour l’Émergence de Khombole, d’emboucher la même trompette. Une occasion pour eux de se réjouir du scrutin du 31 juillet 2022 qui s’est globalement déroulé dans le calme et la sérénité au niveau communal et qui illustre, à nouveau, la vitalité de la démocratie sénégalaise et son exemplarité. A cette occasion, Mamadou Lamine Gueye a mis à profit cette rencontre pour renforcer le parc de Motos Jakarta en octroyant 3 motos Jakarta à des jeunes de la localité.

Cette initiative rentre dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage des jeunes, l’une des préoccupations du Président de la République Macky Sall à travers le Plan Sénégal Émergent. En effet, deux (2 ) Jakarta ont été remises au GIE des conducteurs de moto-taxis Jakarta de la localité et l’autre aux jeunes du mouvement « Dalaal xel ». A travers cette action hautement symbolique, M. Gueye veut permettre aux jeunes d’avoir la possibilité de mener des activités génératrices de revenus. Pour participer à la réduction des factures d’électricité et lutter contre l’insécurité au-delà même du périmètre communal, les populations des zones périphériques de la commune ont bénéficié de 32 lampadaires solaires.

Ces actions sont orientées avec la vision du Président de la République, Macky Sall.Sur ce, les militants et collaborateurs ont remercié tous les leaders de la coalition au niveau local pour la franche collaboration dont ils ont fait montre et le bel esprit qui a prévalu tout au long du processus lors des législatives. Ces derniers se sont ainsi engagés à œuvrer pour remobiliser les troupes avec une stratégie politique dans le cadre d’un dispositif plus adapté en direction des prochaines échéances électorales, à savoir la présidentielle de 2024.



Malick Sarr Gueye