Augustin Tine: “Le Président Macky Sall a fait plus et mieux que tous ses prédécesseurs”

En visite protocolaire chez les chefs religieux de Thiès à l’occasion du Mawlid, au nom du Président de la république, Augustin Tine a profité de l’occasion pour se prononcer sur la situation économique, sociale et politique du pays.

Avec à ses côtés le nouveau 1er vice-président de l’assemblée nationale Abdou Mbow et d’autres responsables politiques comme M. Dieng, Daouda Tine et Maimouna Sène, il a déclaré que « le Président Macky Sall a fait plus et mieux que tous ses prédécesseurs ».

A titre d’exemples « les infrastructures, les pistes rurales, les forages, l’éducation et la santé, où tous les records ont été battus. »

On ne change pas toujours un ministre parce qu’il n’a pas bien travaillé

Sur la gestion de la pandémie, Augustin Tine a trouvé une illustration parfaite des performances du gouvernement sénégalais, mais recommande de ne pas baisser la garde, malgré la tendance baissière dans les contaminations.

Concernant la dissolution du gouvernement, le maire de Fandène dit « ne pas être en mesure de prédire ce que fera le Président, mais être sûr que ce sera pour l’intérêt général et pour permettre au pays de mieux avancer. »

En effet, pour lui, « on ne change pas toujours un ministre parce qu’il n’a pas bien travaillé, mais aussi parce que, comme ce fut son cas au ministère de la défense où il a fait 7 ans, on finit par se fossiliser. Dans d’autres cas, c’est juste pour mieux faire, car le fast tract a été ralenti par le Covid 19. »

Il a aussi conseillé aux jeunes d’éviter l’émigration clandestine avec le mirage de l’Europe, mais d’aller vers un ministère comme celui de l’emploi, de la formation professionnelle et technique, si bien géré par M. Dame Diop.