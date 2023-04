Augustin Tine appelle à la mobilisation citoyenne pour préserver la stabilité du Sénégal

Le 19 février 2023, le Ministre Augustin Tine a prononcé un discours inspirant lors de la Rencontre Citoyenne pour la Défense de la République, organisée par Ibrahima Macodou Fall. Cette initiative a pour objectif de rassembler les Sénégalais autour des valeurs de paix, de stabilité, de sécurité et de développement.

Dans son discours, Augustin Tine a souligné l’importance de la démocratie et de la liberté absolue pour le développement économique et social du Sénégal. Il a rappelé que le pays est reconnu à travers le monde comme un modèle de démocratie de référence. Cependant, il a également mentionné les menaces qui pèsent sur cette démocratie, notamment la campagne nationale et internationale menée par certaines forces politiques et acteurs de la société civile visant à ternir l’image du Sénégal et créer les conditions de son instabilité.

Le Ministre a exprimé sa préoccupation face à l’apparition de courants politiques qui prônent la violence, la subversion et même la guerre civile. Il a insisté sur le devoir de tous les citoyens de protéger les institutions du pays, de défendre l’État de droit et de préserver l’autorité et la crédibilité de l’État.

Augustin Tine a souligné l’importance de l’initiative organisée par Ibrahima Macodou Fall, qui dépasse les clivages partisans et s’adresse à tous les Sénégalais soucieux de préserver les acquis démocratiques. Il a rappelé que l’essence de la démocratie est d’éloigner la société de tout risque de violence dans la gestion et le traitement des compétitions entre acteurs politiques.

Le Ministre a également évoqué les défis auxquels la démocratie est confrontée de nos jours, notamment l’explosion des réseaux sociaux et l’avènement de la presse libre. Il a dénoncé les groupes organisés qui travaillent ouvertement à saper l’autorité et les institutions, y compris par des attaques violentes contre les institutions religieuses, un phénomène sans précédent au Sénégal.

Augustin Tine a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir cette initiative et à contribuer à la mobilisation citoyenne pour un Sénégal apaisé, stable et sécurisé. Il a appelé tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue, la convivialité, la mesure et la tempérance, tout en respectant les règles de l’État de droit.

