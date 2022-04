L’avocat de la masseuse Adji Sarr dans cette affaire dite « Sweet beauté » l’opposant à Ousmane Sonko, s’est prononcé sur le sujet du moment concernant un « supposé audio fuité » révélant une discussion secrète attribuée à Mamour Diallo et sa cliente Adji Sarr.

« Je ne sais pas si c’est authentique, mais c’est une fake news. Avec ces nouvelles technologies, tout est possible. Il y a des gens qui ont un laboratoire pour fabriquer des mensonges. C’est de la diversion, c’est un hors-sujet et je n’ai pas ce temps », telle est l’appréciation de Me El Hadj DIOUF sur la question il l’a fait savoir mardi soir, sur le plateau de « Quartier Général » de la Tfm.

« Et puis, dans cet enregistrement en question, même si c’est authentique, il n’y a rien qui prouve qu’il y a eu complot contre Ousmane Sonko », a-t-il ajouté, l’air confiant.

Me Diouf estime qu’il n’est pas l’avocat d’Adji Sarr pour se focaliser sur des audios, mais plutôt pour la défendre dans une affaire de viol. « L’essentiel est qu’Ousmane Sonko devra bientôt répondre devant le juge d’instruction », rappelle la robe noire, qui indique qu’au jour du procès, les Sénégalais seront édifiés ».