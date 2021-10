Thies s’anime de plus en plus qu’on s’approche des élections locales. Aujourd’hui au cours de l’audience publique tenue dans l’enceinte de la mairie, cérémonie au cours de laquelle on avait l’habitude d’entendre le bilan du maire Talla Sylla, le public a assisté à un tout autre genre de spectacle: A du vrai Garouwalé… découvrez par vous même!

Audience Publique: Quand le micro central, partisan de Talla Sylla fait du Garouwalé