Ndogou au Palais

La Majorité des Responsables du BBY ont pris part au Ndogou (Rupture du Jeun) au Palais de la République ce Samedi 30 Avril 2022. Convoqués in extremis pour participer à cette rencontre de retrouvailles et de remobilisation des troupes en vue des Législatives, certains d’entre eux ont dû quitter la Capitale du Rail, en catimini et à la dernière minute alors qu’ils avaient déjà programmé une cérémonie de Distribution de denrées pour la Korité, à laquelle ils n’ont pas finalement assisté. Après une attente plus ou moins longue, les responsables concernés ont pris place dans la grande salle pour prendre un copieux Ndogou suivi d’une réunion avec le Pdt Macky Sall.

Les Discours

Le Président Macky Sall a instruit les Responsables de Thiès à travailler pour la victoire éclatante du BBY aux prochaines élections Législatives. « Pas Question de Perdre Thies » dira t-il et pour cela, il a conjuré les démons de la division qui les a fait perdre lors des élections locales à Thiès.

Ensuite, le chef du BBY a galvanisé ses troupes, invitant ainsi les Responsables Politiques à travailler d’avantage la main dans la main. Les Maires du département ont tour à tour pris la parole, souvent pour égrener un chapelet de doléances…

Le Président Idrissa Seck, quant à lui a vivement salué la présence dans la salle des Responsables politiques Thiessois capables d’œuvrer pour la Victoire mais aussi de « têtes » en mesure de « vendanger cette victoire ». Cette boutade fera rire l’assistance. Notons que le Pdt Macky Sall a demandé au Pdt du Conseil départemental à son tour, de recevoir les Responsables Politiques de Thies.

Retrouvaille Talla Sylla Idrissa Seck: la chanson de Talla Sylla

Après avoir magnifié cet appel du Président de la République, l’ex maire de Thies, Talla Sylla a demandé à toute la salle de se lever pour confirmer leur adhésion à cette décision du chef du BBY, notamment sur le choix des Responsables pour les élections législatives à venir. Toute l’assistance s’est exécutée sur la demande du conseiller du Chef du BBY, Talla Sylla qui a ensuite annoncé la fin des brouilles entre lui et son frère Idrissa Seck. C’est ainsi qu’il entonna la chanson « Rewmi kaylen.. » accueilli par les applaudissement et le sourire du leader du Rewmi.

Vague de Mécontentement à Thiès

Au lendemain de cette rencontre, certains « Responsables » qui n’ont pas été conviés à cette fête, ont vivement manifesté leur mécontentement et d’après nos sources, certains auraient même claqué la porte de l’APR. Nous avons noté sur les RS, que Astou Guéye Ndiaye, deux fois de suite Présidente commission féminine BBY de Thies Nord, a claqué la porte de L’APR. Egalement Sidy Matar Coly (président des ressortissants de la Casamance) rouge de colère, a promis de se faire entendre prochainement. En outre, on nous apprend que Habib Niang, Abdoulaye Dièye ont été les grands absents à cette rencontre.