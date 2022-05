Me Ousmane Diagne se veut clair sur certains propos qui annoncent son départ dans la coalition Yewwi Askan Wi pour rejoindre la mouvance présidentielle. Selon Ousmane Diop, responsable Apr à Thiès – Nord qui faisait l’annonce dans la presse tout en encourageant Me Ousmane Diagne sur sa décision. « Je tiens à féliciter mon ami et frère Me Ousmane Diagne avec qui j’ai longuement cheminé. Il a été reçu par le Président et il s’est dit prêt à travailler avec la coalition Benno Bokk Yakaar », dit – il dans la presse.

A travers ce propos, le nouveau maire de la commune de Thiès – Est a saisi la presse, ce lundi 02 mai, lors de sa prière de Korité à la grande mosquée de Moussanté , pour rétablir la vérité des faits sur son déplacement à la présidence de la République. En effet, il a indiqué qu’il s’est rendu au Palais pour une séance de travail pour mettre en œuvre les chantiers et projets retenus dans sa commune.

Il s ‘agit pour lui, des projets de construction d’infrastructures dont deux postes de santé ( cité keur Khadim et Fahu) et la construction d’un Cem moderne au quartier Hersent avec l’ AFD ( l’ Agence Française de Développement) qui va étendre la carte scolaire de sa localité et réduire les effectifs pléthoriques constatés dans cet établissement d’enseignement moyen.

Poursuivant son propos, le nouveau maire de la commune de Thiès – Est qui a été élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, a réaffirmé son ancrage dans cette ladite coalition et décidé avec ses militants et sympathisants de continuer la massification en direction des prochaines législatives du 31 juillet 2022. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop et les autres responsables de partis de cette coalition de l’opposition avaient pris part à la prière qui marque la fin du mois béni de Ramadan.