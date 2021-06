Attentat à la pudeur: les danseurs Ameth THIOU et Eumeudy BADIANE envoyés en prison…

Les danseurs de Wally Seck à savoir Ameth Thiou et Eumeudy Badiane, vont passer leur première nuit en prison. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, vendredi, après leur face-à-face avec le juge d’instruction pour « attentat à la pudeur, outrage public aux bonnes mœurs et actes contrenatures ».

Pour rappel, ils avaient été convoqués et gardés à vue par la Brigade des mœurs de la Sureté urbaine du commissariat central de Dakar.

Ils s’étaient livrés, en public, à des obscénités (danse avec “bouche-à-bouche”), lors du concert du lead-vocal du groupe Raam Daan, du samedi 12 juin dernier au Grand Théâtre.

Le chanteur Wally Seck a été aussi longuement cuisiné par les redoutables enquêteurs avant d’être libéré.