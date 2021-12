Atteint mystiquement? Révélations de Fall “Danio soul Sama Tour Thi Cimetière Comment j’ai été sauvé.

L’invité de Dakarbuzz, Fall raconte une histoire extraordinaire de Pratique Mystique dans le milieu artistique à Thiès . Selon lui, il aurait été atteint mystiquement pendant un certain temps par l’œuvre d’un autre artiste. Cette déclaration surprenante atteste de la méchanceté et la concurrence sauvage qui sévissent dans ce milieu des artistes comédiens et du Théâtre à Thiès.