Attaques contre Mahmout Saleh: à Thiès, Ousseynou Diouf et Gilbert Samb taclent sévèrement Mame Mbaye Niang

La bataille entre Mame Mbaye Niang et Mahmouth Saleh atterrit dans la capitale du Rail. Al Ousseynou Diouf et Gilbert Samb, des jeunes de l’APR ont tenu un point de Presse à la Résidence Daby pour s’immiscer à cette histoire qui défraie la chronique au palais de la République et critiquer sévèrement la sortie de Mame Mbaye Niang.