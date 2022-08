L’homme suspecté d’avoir attaqué l’écrivain britannique Salman Rushdie, toujours placé sous respirateur à l’hôpital, est accusé de tentative de meurtre au second degré. Le procureur de Chautauqua (nord-ouest de l’Etat de New York), a indiqué, dans un communiqué, que « l’individu responsable de l’attaque de vendredi, Hadi Matar, est officiellement accusé de tentative de meurtre et de voies de fait ».

L’homme de 24 ans, originaire du New Jersey voisin, est né aux États-Unis de parents libanais. Il a été arrêté immédiatement après l’attaque. Salman Rushdie, auteur notamment du roman controversé «Les versets sataniques », a été poignardé au cou et à l’abdomen sur scène juste avant de prendre la parole au centre culturel à Chautauqua. Il a été transporté à l’hôpital en hélicoptère, où il est placé sous respirateur.

« Les nouvelles ne sont pas bonnes », a déclaré vendredi soir, via un e-mail aux médias, l’agent de l’écrivain britannique de 75 ans, Andrew Wylie . «Salman va probablement perdre un œil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie», a-t-il ajouté. La publication des Versets sataniques a valu à Salman Rushdie une fatwa de l’ayatollah iranien Khomeiny en 1989, appelant à son assassinat.

