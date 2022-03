La mairie de Sindian en Casamance aurait été victime d’attaque, hier, par des personnes mal intentionnés. Selon les informations fournies par le « Soleil », ces malfrats non encore identifiés ont fait irruption dans le village tard dans la nuit. De sources sures, « ils ont défoncé les grilles des fenêtres de l’état civil, du bureau de la première adjointe au maire et du celui maire », renseigne-t-on.

Pire, « ces bandits qui cherchaient de l’argent ont également visité les locaux de la poste où ils ont réussi leur coup en emportant « un million six cent mille FCFA », indique la même source. Cependant, il est à noter que depuis quelques semaines, Sindian semble renouer avec les troubles, à la suite de l’opération militaire lancée pour naturaliser les bases de Salif Sadio.