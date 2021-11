Atelier Eclosio de Partage et d’échanges autour de l’initiative global Opportunity Youth Network.

Mouhamadou Moustapha Ndao, gouverneur de la région de Thiès a présidé les travaux du réseau mondial pour l’opportunité des jeunes, une initiative multi sectorielle et participative contribuant à la riposte de la problématique socio-économique des jeunes et qui ont pour nom : chômage, immigration irrégulière et sous-emploi.

Pour ses missions salutaires, altruistes et généreuses, des félicitations ont été adressées au coordonnateur d’ECLESIO et à son équipe, à la mobilisation des services techniques et à l’ensemble des parties prenantes. Selon le point focal, « la lutte contre la problématique socio-économique des jeunes est un axe fondamental des politiques publiques du gouvernement, d’où tout le sens de la mise en place des programmes et projets – phares de l’Etat, pour accompagner la jeunesse et les insérer dans des structures telles que ; « Kheuyou Ndaw gni », la Der ou encore Agri-jeunes etc. » Selon les initiateurs, la disponibilité des autorités administratives ont permis le lancement du programme dans différents départements de Thiès, Mbour et Tivaouane…

Pour Fatoumata NDIAYE chef de projet, cette initiative mondiale a pour but d’expérimenter leurs expériences dans la région de Thiès choisie pour implanter le réseau, « dont l’idée et de favoriser la co-conception de l’emploi et de la formation et ensuite d’identifier ensemble des solutions adéquates, pour résoudre cette problématique assez structurelle. « Les cibles du programmes sont des jeunes âgés de 15 à 35 ans qui ne sont ni dans l’Education, ni en formation, ni dans l’emploi encore moins dans l’Informel. A encore martelé la chargée de projet.

Toutefois, le programme souhaiterait une plus grande inclusion des acteurs impliqués notamment su secteur privé et de la société civile. A l’issue du diagnostic, des axes prioritaires seront fixés quant aux orientations sur lesquelles, il faudra mettre à l’accent, « pour résoudre la problématique de ces couches sociales défavorisées, pourtant très attendues dans l’émergence et le développement du Sénégal »