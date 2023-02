Atelier de Thiès : Le projet Microfem du FEM promeut l’Agroécologie intelligente

Le Fonds Mondial pour l’Environnement (FME) est une organisation internationale qui s’engage à préserver notre planète en finançant des projets de développement durable à travers le monde. L’une de ses structures, le projet de coopération Sud-Sud, appelé Microfem du FEM, vise à capitaliser et diffuser les bonnes pratiques agroécologiques. Dans ce contexte, un atelier national de formation a été organisé à Thiès, au Sénégal, ce 27 février 2023, sur les techniques de DRS adaptées à l’Agroécologie intelligente face au climat.

L’événement a été marqué par l’intervention de plusieurs personnalités de renom dans le domaine de l’environnement, notamment Mme Julie Cissé coordonnatrice de GIPS/ WARS, qui a salué le leadership des femmes et a appelé à leur valorisation. Elle a souligné que les femmes jouent un rôle crucial dans la protection de l’environnement et qu’elles doivent être encouragées à prendre des positions de leadership dans ce domaine.

M Abdoulaye Guèye, Directeur de ADT/ GERT a lancé l’alerte sur les conséquences des changements climatiques sur les sols au Sénégal. Il a souligné que les pratiques agricoles traditionnelles ont un impact négatif sur les sols et qu’il est urgent de promouvoir des pratiques agroécologiques durables pour préserver la fertilité des sols. Il a également appelé à une prise de conscience collective et à une action rapide pour faire face aux défis climatiques.

L’atelier de formation a été l’occasion pour les participants de partager leurs expériences et d’apprendre de nouvelles techniques pour promouvoir une agriculture durable. Les experts ont expliqué comment les techniques de DRS peuvent aider à améliorer la qualité des sols, augmenter la productivité et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Fonds Mondial pour l’Environnement et le projet Microfem ont prouvé leur engagement en faveur du développement durable à travers ce type d’initiatives. Ces projets visent à promouvoir une agriculture durable et à encourager les pratiques agroécologiques pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre planète.

En somme, l’atelier national de formation sur les techniques de DRS adaptées à l’Agroécologie intelligente face au climat organisé par le projet Microfem, en collaboration avec le Fonds Mondial pour l’Environnement, a été une occasion de sensibilisation, de partage et de renforcement des capacités pour les acteurs du monde agricole au Sénégal. Cette initiative doit être saluée et encouragée pour un développement durable et une protection de notre environnement commun.

NB: Microfem est un acronyme qui signifie « Microfinance pour les Femmes ». Il s’agit d’un projet de coopération Sud-Sud initié par le Fonds Mondial pour l’Environnement (FME) visant à renforcer les capacités des femmes dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement, en particulier dans les pays en développement. Le projet vise à promouvoir une agriculture durable et à encourager les pratiques agroécologiques pour lutter contre les changements climatiques et protéger notre planète.

