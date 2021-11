Atelier de renforcement de capacité du PALAM à Thies

Sous l’égide du Ministère de la Femme, de la Famille et du genre, le Palam, programme d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté a tenu un atelier de renforcement des capacités du 09 au 15 novembre courant à Thiès. D’après la restitution du point focal, , cette session concerne les enfants de 09 à 15 ans, non scolarisés, en déperdition scolaire , venant des écoles coraniques ou sans qualification, de 16 à 24 ans qui souhaiteraient être encadrés et formés, mais surtout les femmes en activité mais manquant de compétences que le programme cherche à autonomiser. Après toutes ces séries de formation, il est important « que leurs encadreurs soient aussi bien formés, a souligné le point focal. C’est donc tous le sens de cet atelier où 84 facilitateurs et facilitatrices, seront renforcés en théorie et en pratique, avant de recevoir leurs attestations. Sous l’égide du Ministère de la Femme, de la Famille et du genre, le Palam, programme d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté a tenu un atelier de renforcement de capacités du 09 au 15 novembre courant, à Thiès. D’après la restitution du point focal, , cette session concerne les enfants de 09 à 15 ans, non scolarisés, en déperdition scolaire , venant des écoles coraniques ou sans qualification, de 16 à 24 ans qui souhaiteraient être encadrés, formés, mais surtout les femmes en activité mais manquant de compétences que le programme cherche à autonomiser. Après toutes ces séries de formation, il est important « que leurs encadreurs soient aussi bien formés, a souligné le point focal. C’est donc tous le sens de cet atelier où 84 facilitateurs et facilitatrices, seront renforcés en théorie et en pratique, avant de recevoir leurs attestations.

