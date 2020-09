Le Centre de Recherches des Droits Economiques et Culturels, basé à Dakar est une structure de promotion et de protection des dits droits en Afrique et dans le sahel, tient un atelier de renforcement de capacités d’organisation et de coordination des organisations paysannes. Toutefois certaines questions liées à l’environnement et au patrimoine foncier ont été abordées…

« Pour nous, cette rencontre revêt une grande importance parce qu’on connait l’importance de la zone des Niayes, dans le secteur agricole sénégalais » A expliqué la directrice de l’institution qui venir dans la zone dans la perspective de travailler avec les organisations paysannes, en renforçant leurs capacités d’organisation et de coordination.

Une feuille de route pour Darou Khoudoss…

Le centre envisage aussi, un appui technique sur toute la chaîne de valeurs. Bref, à une meilleure maîtrise des questions liées au foncier et à l’exploitation extractive. D’autres parts, « la structure travaille dans une parfaite synergies avec les agents techniques de l’Etat, une fondation luxembourgeoise et l’ensemble des producteurs installée depuis la zone de Rufisque, jusqu’à Rao, à Saint –Louis du Sénégal. Selon les initiateurs, cette étape constitue une partie importante dans la réalisation d’un plan d’actions, une feuille de route pour Darou Khoudoss pour les 3 prochaines actions. Cette périodicité sera structurante pour le secteur dont « l’objectif final est de valider le plan d’actions avec des orientations, des indications claires avec des cibles assez spécifiques ». Préconise la directrice du centre qui évoque la mise en place d’un cadre de concertations et un comité de pilotage, pour les différents acteurs du processus…