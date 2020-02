Université de Thies: Atelier à l’Université de Thies pour l’insertion des bacheliers littéraires

De nouvelles filières à L’université de Thiès

Inquiets du faible taux de réussite des étudiants dans les filières scientifiques, les autorités et les enseignants du supérieur cherchent ensemble des solutions à Thiès.

Ainsi, de nouvelles filières sont ouvertes aux étudiants littéraires à l’université de Thiès, pour davantage promouvoir la science. C’est pour cela qu’ils se réunissent pour deux jours à l’Auditorium de Thiès, pour « partager et échanger sur des solutions pour une promotion de la culture scientifique et technique », mais aussi sur « une amélioration de l’accès aux études supérieurs des bacheliers en séries littéraire et scientifique. »

L’Université de Thiès a donc ouvert de nouvelles filières qui peuvent accueillir des bacheliers littéraires et les outiller aux métiers de la science.

Il est impératif de s’adapter à la nouvelle situation

Selon la Recteur Ramatoulaye Diagne Mbengue, « Il est impératif de s’adapter à la situation et de voir comment faire profiter aux bacheliers les métiers de la science, comme l’agronomie et la science de la santé. »

C’est le but de cet atelier qui va durer deux jours, afin de recueillir toutes les idées et suggestions allant dans ce sens. Même les étudiants y sont impliqués.

C’est une initiative qui vise à participer à l’avancement de la science dans notre pays et de pouvoir le hisser au niveau des normes internationales.