Dans une publication sur sa page Twitter, le président de la République des Valeurs ( Réewum ngor), Député Thierno Alassane Sall a introduit deux demandes pour l’ouverture des auditions à l’Assemblée nationale, celle relative aux disparités et iniquités des agents de l’administration et une autre sur l’état alarmant de la Poste. De son avis, le rapport établi au terme sur le système de rémunération au sein de l’administration sénégalaise, réalisée en 2015, avait confirmé que tout le monde savait : 《l’existence de fortes disparités et iniquités salariales selon le corps, les administrations et les hiérarchie 》,a – t – il précisé

Depuis lors, 《plusieurs efforts sont consentis pour essayer de supprimer sinon atténuer ces inégalités 》. C’est dans ce cadre que s’inscrivait l’initiative conjointe des ministères en charge du secteur primaire ( Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la souveraineté alimentaire, entre autres) visant à améliorer la rémunération de leurs agents à travers l’octroi d’indemnités tirées de ressources internes, explique – t – il. Il poursuit : 《Des arrêtés interministériels et un décret portant octroi d’indemnités sur ressources internes au profit de tout leur personnel furent pris》.

A un autre niveau, le député de Aar Sénégal révèle que le personnel du secteur primaire est le parent pauvre de l’ Administration sénégalaise en termes de rémunération avec toutes les conséquences que cela implique, alors qu’un rapport de l’ ANSD de 2021 établit que 《 la croissance de l’économie sénégalaise en 2022 est tirée principalement par le secteur primaire 》, ajoute – t – il.