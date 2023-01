Assemblée nationale: Aminata Touré déchue de son poste de député

L’ex première ministre, par ailleurs tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives de 2022 vient d’être déchue de son poste de député par le bureau de l’assemblée nationale.

Le bureau à l’issue du vote est sorti avec 10 pour et 6 contre.

L’on se rappelle que cette dernière avait fini par se déclarer députée non inscrite aprés que Amadou Mame Diop ait été porté au perchoir et non elle.

D’ailleurs sa réaction ne sait pas fait attendre Mimi Touré parle d’une exclusion en toute violation de la loi et reste plus que jamais déterminée à suivre son combat pour la démocratie sénégalaise et toute tentative de 3ème mandat de Macky Sall.

