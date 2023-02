Assemblée Générale des abécédaires à Thiès : Hommage à Alioune Badara Cissé, un symbole de valeur et de conviction pour le Sénégal

Les membres du mouvement des abécédaires se sont réunis à Thiès ce 26 Février 20223 pour rendre hommage à Alioune Badara Cissé, un homme politique sénégalais qui nous a quitté récemment. Cet homme était un symbole de valeur et de conviction pour la jeunesse sénégalaise et a laissé un héritage politique et social important pour le pays.

L’assemblée générale était une occasion pour les camarades militants du mouvement des abécédaires de se remémorer l’esprit et les réalisations de Alioune Badara Cissé. Elle a réuni des personnes venues de 45 départements du pays et même de la diaspora. Le Ministre Son Excellence Souricaba a honoré la cérémonie de sa présence.

Le mouvement des abécédaires a été créé par Alioune Badara Cissé et rassemble des militants au niveau national et international. L’assemblée générale était une étape importante pour préparer un congrès de remobilisation plus vaste.

Les idées de Alioune Badara Cissé ne mourront jamais, car il a su inspirer de nombreuses générations et des personnes de tous âges et de toutes origines. Sa vision pour un Sénégal plus transparent et plus juste est partagée par de nombreux mouvements politiques et civiques.

Le message important de cette assemblée générale est que la diaspora sénégalaise est une force sur laquelle le pays peut compter. Les organisations sociales, civiles et politiques doivent travailler ensemble pour contribuer à la réussite du pays.

Les membres du mouvement des abécédaires se sont réunis aujourd’hui à Thiès pour rendre hommage à Alioune Badara Cissé et pour renforcer leur engagement en faveur d’un Sénégal meilleur. Les idées et les réalisations de Alioune Badara Cissé continueront d’inspirer les Sénégalais et les organisations qui travaillent pour un avenir plus juste et plus transparent.

