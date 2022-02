selon les informations de Libération ,le bijoutier Bassirou Thiam , 28 ans , a finalement avoué hier , devant le juge du premier cabinet de Pikine – Guédiawaye , avoir tué son collègue Ndongo Guèye . En effet , Bassirou Thiam a nié , jusqu’au moment de son déferrement devant le parquet le lundi , avoir tué Ndongo Guèye dont le corps sans vie avait été retrouvé dans sa voiture , abandonnée à Cambéréne. Au cours de son audience au tribunal de Pikine – Guédiawaye , lorsque le magistrat lui a présenté les éléments formels versés dans le dossier , Bassirou Thiam a avoué qu’il a tué Ndongo Guèye .

Selon lui , » Ndongo était venu chez moi pour me réclamer ses 6 millions de Fcfa , il s’en est suivi une altercation lors de laquelle j ‘ ai utilisé une pompe à gaz pour l’asperger avant de l’étrangler à mort », a – t- il expliqué . D’après toutes les versions qu’il a évoqué devant le juge , il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour assassinat avec acte de torture et de barbarie , recel de cadavre et vol .