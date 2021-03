Monsieur le Président,

Notre pays a traversé ses derniers temps, des tensions politiques dommageables à la paix sociale. La peur a fini par s’installer et le doute et l’incertitude ont pris rapidement place dans la conscience des sénégalais. Les adeptes de la violence ont fait feu de tout bois aidant en cela par une certaine presse dont l’hostilité à votre régime et connue de tous . Le dessein de ces apatrides était clair comme de l’eau de roche. Après que vous les avez battus à plate couture à la dernière présidentielle, ces mauvais perdants ont alors pris l’option hasardeuse des manifestations de rue aux fins de provoquer une insurrection et une prise du pouvoir par l’armée. La révolte a atteint son paroxysme par une politisation outrancière de l’affaire dite Ousmane Sonko et une désinformation qui en disait long sur cette affaire privée.

Monsieur le Président,

L’homme d’état que vous êtes, malgré une vaine tentative d’internationalisation de la crise est resté imperturbable. Républicain jusqu’au bout des ongles, vous avez pris tout le recul nécessaire et éviter d’interférer dans le fonctionnement de notre justice au nom du principe sacro-saint d’indépendance de la justice. Malgré les accusations fausses, infondées et cousues de fil blanc d’une opposition désorientée et désunie , vous êtes resté dans une posture de chef d’état hautement préoccupé par le meilleur devenir de son pays . Malgré toute une malsaine campagne de déstabilisation, vous vous êtes concentré sur l’essentiel. Depuis plus d’un an , vous êtes constamment sur le terrain, vous et les autorités médicales, pour rassurer votre peuple et s’engager dans la bataille contre la Covid a failli mettre à l’eau toutes nos prévisions économiques.

Monsieur le Président, avant de parler à votre peuple, vous êtes resté à l’écoute de nos guides religieux, qui n’ont jamais démissionné de leur rôle de régulateur social. Vous les avez religieusement écouté et avez donné suite favorable à leurs légitimes préoccupations. Vous avez démontré à la face du monde que la préservation de la paix sociale et de la stabilité politique est votre combat depuis votre accession au pouvoir. Vous avez donné une belle leçon à ces négativistes qui pronostiquaient sur un Sénégal au bord du précipice. Votre sortie médiatique à le mérite d’apaiser le climat politique et de remettre les pendules à l’heure de la clarification. Je saisis ce moment crucial de l’évolution de notre pays pour vous réaffirmer mon soutien total et sans réserve ainsi que celui des jeunes, femmes et responsables adultes du parti. À chaque de l’évolution de cette crise ,leur soutien à votre endroit a été constant et déterminant.

Monsieur le Président,

Le monde actuel connaît des mutations profondes qui nous font changer irréversiblement de paradigme. D’autres enjeux se dessinent. Vous avez pleine conscience que seul un Sénégal unique comme un seul homme pourra venir à bout de cette nouvelle donne qui change totalement nos grilles de lecture et d’appréciations. Vous êtes un homme d’état. Vous pensez à la prochaine génération. Chaque jour ,vous apportez la preuve irréfutable que vous ne laisserez pas aux forces montantes le chaos de l’irresponsabilité.

Assane Mbaye, responsable politique Apr thies.