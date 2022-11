Arrestation de Pape Alé Niang : Ibrahima Lissa Faye appelle tous les journalistes à battre le pavé

D’après Ibrahima Lissa Faye, un des responsables de la Coordination des Associations de Presse (CAP), “tout est OK pour la marche de demain même si l’itinéraire reste encore à définir”.Les syndicats de presse organisent, demain vendredi, une marche pour défendre la liberté de la presse et exiger la “libération immédiate” de Pape Alé Niang, journaliste arrêté depuis pratiquement deux semaines.

Sur les ondes de la RFM, le Directeur de publication du site Pressafrik, Ibrahima Lissa Faye, a invité l’ensemble des journalistes à se mobiliser : “Nous appelons tous les journalistes, tous les sénégalais à venir nombreux à la marche de demain pour la liberté de la presse, pour la libération immédiate et sans condition de Pape Alé Niang, mais surtout pour que l’emprisonnement d’un journaliste n’ait plus lieu au Sénégal »

Ibrahima Lissa Faye a également fait le point sur la procédure liée à l’autorisation de la marche ainsi que l’itinéraire : « Nous attendons d’une minute à l’autre l’autorisation du préfet. Nous avons de l’espoir. D’après les renseignements que nous avons reçus, c’est juste l’itinéraire qui pose problème mais l’accord ne pose pas de soucis. En fait l’itinéraire École normale-Jet d’eau pourrait causer des problèmes à cause des travaux du BRT. Mais l’autre itinéraire Abass Ndao-Poste Médina est envisagé, comme l’itinéraire place de la Nation-RTS”.

Seneweb