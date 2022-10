Le chef de l’Etat a procédé à plusieurs nominations au sein de l’Armée. Ci-dessous la liste complète.

– Le Général de brigade Jean DIEME, précédemment Chef du Centre de prospective des Armées, est nommé Directeur général du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité, en remplacement du général de brigade Mbaye CISSE appelé à d’autres fonctions.



– Est nommé dans la 1ère section (active) des cadres de l’Etat-major général, au grade de général de brigade : Le Colonel Jean DIEME, né le 03 décembre 1965.



– Le Contre-amiral Abdou SENE, précédemment Secrétaire général de la Haute Autorité chargée de la coordination de la Sécurité Maritime, de la Sûreté Maritime et de la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR) est nommé Conseiller Défense du Premier Ministre.



– Est promu, à compter du 10 octobre 2022, au grade de Contre-amiral : Monsieur le capitaine de vaisseau Abdou SENE, né le 1er mars 1966.



– A compter du 10 octobre 2022, le général de brigade Souleymane KANDE, précédemment Commandant des opérations spéciales, est nommé Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, en remplacement du général de brigade Philipe Henry Alfred DIA, appelé à d’autres fonctions.



– A compter du 10 octobre 2022, est nommé dans la 1ère section (active) des cadres de l’Etat-major général des Armées, au grade de général de brigade : Le Colonel Souleymane KANDE, né le 17 mars 1971.



– Le général de division El Hadji Daouda NIANG précédemment Inspecteur général des Forces armées, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire République du Sénégal en République de Côte d’lvoire, en remplacement de l’Ambassadeur Monsieur Abdou Khadir Agne appelé à d’autres fonctions.



– A compter du 10 octobre 2022, le Général de division Philipe Henry Alfred DIA, précédemment Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, est nommé Inspecteur général des Forces armées, en remplacement du général de division El Hadji Daouda NIANG appelé à d’autres fonctions.



– Est promu, à compter du 10 octobre 2022, au grade de général de division : Monsieur le Général de brigade Philipe Henry Alfred DIA, né le 07 novembre 1967.



– A compter du 10 octobre 2022, le Général de division Mbaye CISSE, précédemment Directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité, est nommé Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République, en remplacement du général de division aérienne Joseph Mamadou DIOP appelé à d’autres fonctions.



Est promu, à compter du 10 octobre 2022, au grade de général de division : Monsieur le Général de brigade Mbaye CISSE, né le 13 février 1964.

Igfm