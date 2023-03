Aprés trois ans d’absence pour des raisons de Santé: La diva Coumba Gawlo Seck fait son come-back dans la scène musicale Sénégalaise

L’auditorium du Musée des civilisations noires était noir de monde à l’occasion de la conférence de presse de l’artiste Coumba Gawlo Seck qui a annoncé son retour après trois ans d’absence pour des raisons de santé.

La diva à la voix d’or a tenu d’emblée à écarter la these mystique en ce qui concerne sa maladie, comme l’on prétendu certains. « On est en Afrique et quand quelque chose vous arrive on cherche toujours un coupable, je ne vais pas dire que ma maladie est mystique non c’est la volonté divine et je l’accepte », a soutenu la diva.

Auparavant, elle a exprimé tout le plaisir qu’elle a de faire son come-back après une période de retrait de la scène musicale qui fut très difficile.

A ses fans, elle leur donne rendez-vous très prochainement pour son come back. « Je suis rentré dans mon pays et c’est le plus important. Je reprends mon métier que je n’ai jamais abandonné car même à l’étranger je continuais mes activités. Je suis née chanteuse et je ne fais que chanter. » dira t-elle.

Revenant sur sa maladie, la chanteuse a déclaré J’ai eu un problème de voix « quand on m’a annoncé ma maladie c’était très difficile. Quand le diagnostic réel est tombé, dans ma tête défilait beaucoup de choses. Je me demandais comment ils vont ouvrir ma gorge et traitaient cette plaie. Si on me dit Mme est-ce que ça va ? Je me mettais à pleurer. Dans ma tête je ne voulais pas que mes cordes vocales soient touchées. Des gens m’ont convaincu parce que je me demandais est-ce que j’arriverai à chanter comme avant ? ».

Depuis Londres où elle était Coumba Gawlo Seck à en profité pour apprendre l’anglais et jouer au piano. « Apprendre l’anglais c’est très important et je compte dans mes prochaines productions écrire quelques textes en anglais que je vais mixer avec ma langue nationale », a-t-elle ajouté.

La diva à la voix d’or a également profité de son retrait pour se rendre à la Mecque qui, dit-elle, est la plus belle expérience de sa vie. « Mon séjour à la Mecque a été la plus belle expérience de ma vie. C’était une occasion pour moi de prier sur la tombe du prophète. Ce n’est pas donné à n’importe qui et je suis vraiment bénie par Dieu. Durant ma maladie je me réveillais tous les jours à 3 heures du matin pour prier », a-t-elle aussi révélé avec pleins d’émotions dans la voix.

Partager : Tweet



WhatsApp