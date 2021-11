Après les meuniers, les boulangers prolongent leur grève de 72 heures à partir de ce vendredi

Les Sénégalais vont devoir encore rester quelques 3 jours sans avoir du pain. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal en a décidé ainsi. Elle informe, via un communiqué, le maintien de son mot d’ordre d’arrêter la production de pain. Leur mouvement d’humeur a été prolongé de 72 heures à compter du 12 au 14 novembre 2021 inclus.

“Nous maintenons nos revendications à savoir : La révision immédiate de la structure de prix du pain à 1 F Cfa la gamme et le référencement de nouveau format adapté à la rentabilité de la production; L’appareil de la règlementation sur la production et distribution de pain qui posent des exigences non négociables en matière de livraison et de vente dans les boutiques”, peut-on lire dans la note.

A noter que les producteurs de farine ont mis fin à leur grève de 72 heures, ce jeudi 11 novembre 2021.