Il avait annoncé son départ de la coalition And Siggil Thiès le jour du meeting d’ouverture de la campagne électorale du candidat Yankhoba Diattara devant le cyber campus de Thies. Traité de traitre par certains partisans de Abdoulaye Dièye Déthié Diouf refait surface pour en dire plus sur les raisons de sa démission de la coalition And Siggil Thies non sans lancer des flèches incendiaires au candidat maire et à Ameth Mbaye.

Auparavant, il avait rappelé à toute la population de se prémunir contre le Coronavirus. Rappelons que Déthié Diouf fait parmi des premiers Thiessois qui avait contracté la maladie lors de la première vague de la Covid 19.

Après avoir tourné le dos à Abdoulaye Dièye, Déthié Diouf raille ses 100 mesures pour Thies “Menoul Nek!”