Après avoir qualifié la CAN de «petit tournoi”, Klopp répond à la polémique: “C’était de l’ironie»

A la suite de ses propos sur la Coupe d’Afrique des nations, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a eu un échange tendu avec un journaliste nigérian, après la victoire contre Porto en Ligue des champions (2-0).

De nombreuses équipes européennes vont voir partir leurs joueurs africains pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Liverpool devra se priver durant cette période de deux de ses meilleurs atouts offensifs, l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

Interrogé il y a quelques jours sur cette compétition, le coach des Reds Jürgen Klopp avait qualifié la CAN de « petit tournoi ». Des propos qui sont très mal passés sur le continent africain. Ce mercredi à l’issue de la victoire contre Porto en Ligue des champions (2-0), l’Allemand a été interpellé par le journaliste nigérian Ojora Babatunde. « Je pense que c’est une insulte aux joueurs, une insulte aux fans, une insulte aux habitants du continent et je pense que vous devez des excuses au continent », lui a lancé le journaliste.

Surpris, Klopp ne s’est pas excusé et a défendu l’ironie mal comprise. “Je n’ai pas dit ça exprès. Je ne sais pas pourquoi vous l’entendez ainsi. Ce n’est même pas très proche, ni même mon idée. J’entends parler de la CAN comme d’un mini-tournoi ou du continent africain comme petit continent. Pas du tout. Je veux dire, si vous regardez toute la conférence de presse, si vous voulez la comprendre de la bonne manière, vous pouvez la comprendre de la bonne manière, parce qu’ils (les journalistes) ont dit qu’il n’y avait pas de pause internationale avant mars. Et j’ai dit : Oh, il y a un petit tournoi en janvier… C’est ironique. C’est un grand tournoi et nous perdons nos meilleurs joueurs pour ce tournoi. » a laissé entendre KLOPP loin de convaincre plus d’un.