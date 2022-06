Le président Yoweri Museveni a rendu les anciens dirigeants et les colonialistes responsables de la pauvreté en Ouganda, affirmant qu’ils ont empoisonné l’esprit des agriculteurs qui travaillent dur. « Lorsque les colonialistes sont venus ici, ils ont fait en sorte que notre peuple cultive les cultures qu’ils voulaient : coton, tabac, café, thé, et ensuite nos dirigeants n’ont fait que copier ce que les colonialistes leur ont dit… Donc, lorsque j’ai étudié la question, j’ai pu voir la cause : ils travaillaient uniquement pour le ventre.

Ils (les responsables) travaillent pour l’estomac et la poche. Deuxièmement, même ceux qui travaillent pour la poche le font sans calculs…si vous cultivez du tabac sur une acre, vous ne sortirez jamais de la pauvreté… », a-t-il déclaré. M. Museveni, qui est au pouvoir depuis 36 ans, a fait ces remarques alors qu’il s’adressait aux dirigeants des sous-régions Acholi et Lango au Baralegi State Lodge, dans le district d’Otuke, samedi.

Le président a encouragé les Ougandais frappés par la pauvreté à choisir soigneusement des secteurs lucratifs tels que la culture du café, les fruits, les produits laitiers, la volaille et la pisciculture. « Vous devriez choisir des secteurs qui ont une forte demande en Ouganda, en Afrique et au niveau international. » Il a également rappelé aux agriculteurs que la vanille avait un bon marché, mais que les personnes qui en faisaient la promotion n’avaient pas vérifié la demande mondiale.

Au cours du premier semestre 2021, le ministère ougandais des Finances a indiqué que 28 % des Ougandais étaient pauvres. Le ministère des Finances a également noté que deux tiers des Ougandais avaient perdu au moins une partie de leurs revenus en raison de la crise de la Covid-19. La cartographie des données les plus récentes sur l’extrême pauvreté révèle que les régions du nord et de l’est de l’Ouganda présentent des taux de pauvreté plus élevés que les autres régions du pays.

