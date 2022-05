Fatou Sané, responsable politique Apr à Thiès, par ailleurs coordonnatrice de l’ Alliance des sœurs unies républicaine (ASUR) a battu le rappel des troupes avec ses femmes « battantes » ce Week – end dans la capitale du rail.

Elles étaient venues dans les différents quartiers des communes de la ville de Thiès pour répondre à l’appel de Fatou Sané dans cette cette rencontre qui entre dans le cadre de l’animation du Parti de l’ Alliance pour la République.

Saisissant cette occasion, la responsable politique et membre de la mouvance présidentielle a salué le choix porté sur le président Idrissa Seck pour conduire les missions de la coalition dans la région de Thiès tout en réclamant plus de considération en tant que leader dévouée dans sa démarche et ses actions envers les militants et militantes.

En plus, Fatou Sané a choisi cette démarche pour gagner le pari de la mobilisation et remobilisé ses troupes en vue des élections législatives qui se profilent à l’horizon.

Fort de ce constat, elle a appelé ses camarades à occuper le terrain politique pour donner au Président Macky Sall une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.

Revenant sur le rejet de la liste de Yaw à Dakar, Fatou Sané a dénoncé le comportement du maire de Dakar Barthélémy Dias qu’elle juge « irresponsable ». Pour elle, « la Direction générale des élections et le ministère de l’intérieur ont fait un travail salutaire sur ce dossier, le ministère et la DGE ont respecté la loi du Sénégal sur ce cas de figure qui a suscité beaucoup de polémiques au sein de l’arène politique sénégalaise », a – t- elle insisté.